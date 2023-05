A- A+

RIO DE JANEIRO Homem é preso após tentar matar ex-companheira quatro vezes no RJ Homem foi preso durante enterro de sobrinha

Um homem foi preso nessa terça-feira(30) acusado de tentar matar a ex-namorada atropelada, em Macaé, cidade do Norte Fluminense . O suspeito foi encontrado quando participava do enterro de uma sobrinha, na Vila Operária, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele tentou praticar feminicídio contra a vítima outras três vezes.

O crime em questão foi praticado em agosto do ano passado. Na ocasião, de acordo com agentes da 123ª DP (Macaé), o homem tentou atropelar a mulher e duas adolescentes, sendo uma delas sua filha. Ele também chegou a disparar um tiro para o alto. As vítimas conseguiram escapar ao correr para a calçada.

Além de tentativa de feminicídio, o homem também é investigado em outros registros de ocorrência por ameaça.

Veja também

RIO DE JANEIRO Polícia investiga caso de influencers que deram banana e macaco de pelúcia para crianças negras