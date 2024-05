Homem é preso após tentar matar pastor durante pregação nos EUA; vídeo

Um homem foi preso após apontar uma arma de fogo contra um pastor da Pensilvânia, nos Estados Unidos, no último domingo. Segundo a imprensa local, o serviço religioso de North Braddock foi interrompido quando um homem pulou na frente do pastor com uma arma na tentativa de atirar nele.

O caso aconteceu na Igreja Jesus' Dwelling Place, que transmitiu ao vivo nas redes o momento que o homem sacou uma arma e a apontou para o Pastor Glenn Germany. — Sou grato a Deus por estar aqui ainda, porque ele definitivamente puxou o gatilho — disse Germany ao comentar que o gatilho da arma teria travado, em entrevista à ABC News.

A "man" breaks into a church in North Braddock, Pennsylvania and tries to kiII the pastor but luckily the gun jams. Christians are under attack everywhere. pic.twitter.com/mufabNGAKa