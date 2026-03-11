A- A+

TENTATIVA DE FUGA Homem é preso após tentativa de fuga da PRF na BR-232, em Jaboatão; dois suspeitos escapam Inicialmente, o veículo foi localizado próximo ao Outlet de Moreno

Um homem suspeito de cometer assaltos com um carro foi preso nessa terça-feira (10) na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Ele foi detido após tentar fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Outras duas pessoas fugiram.

Inicialmente, o veículo foi localizado próximo ao Outlet de Moreno. Quando a polícia deu ordem de parada, o motorista desobedeceu e acelerou para tentar fugir. Segundo a corporação, a perseguição aconteceu por cerca de seis quilômetros.

"O condutor dirigiu de forma perigosa pela rodovia, transitou pelo acostamento e quase atropelou pedestres, até que perdeu o controle do veículo e rodou na pista", detalhou a PRF.

Suspeitos tentaram fugir em um carro na BR-232, em Jaboatão. - Foto: PRF/Divulgação

PRF apreendeu arma dos suspeitos que tentaram fugir em um carro na BR-232, em Jaboatão. - Foto: PRF/Divulgação

Durante a fuga, duas armas de fogo foram arremessadas pela janela. Uma delas foi apreendida. Além do homem preso, o veículo era ocupado por um motorista e mais um passageiro, que estava no banco de trás. Os dois fugiram do local após correrem para um matagal ao lado da via.

O suspeito detido, que era o passageiro da frente, também tentou fugir da mesma maneira que os demais, mas foi alcançado. "Ele entrou em contradição sobre o motivo da fuga e foi detido pelos policiais", explicou a PRF.

Segundo a polícia, o homem já tinha passagem criminal por roubo. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil Jaboatão dos Guararapes, que segue investigando o caso.

