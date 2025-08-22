Homem é preso com 13 kg de skunk em Jaboatão dos Guararapes durante ação da PF e Receita Federal
De acordo com a Polícia Federal, investigações apontaram que um egresso do sistema prisional receberia uma encomenda com a droga no bairro do Zumbi do Pacheco
Um homem foi preso com cerca de 13 kg de skunk na manhã desta sexta-feira (22), em Jaboatão dos Guararapes, durante uma ação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal.
De acordo com a Polícia Federal, investigações apontaram que um egresso do sistema prisional receberia uma encomenda com a droga no bairro do Zumbi do Pacheco. Segundo a PF, a substância tem alto valor comercial devido ao elevado teor de THC.
Tráfico interestadual de drogas
Além da droga, foi apreendido um aparelho celular que estava na posse do investigado. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Recife, onde foi autuado pelo crime de tráfico interestadual de drogas.
Após os procedimentos, ele foi submetido a um exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e apresentado à audiência de custódia. A Polícia Federal informou ainda que as investigações continuam, para identificar os demais envolvidos.
Com informações da assessoria.