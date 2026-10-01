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CRIME

Homem é preso com 31 kg de maconha escondida em fardos de ração na BR-232, em Sertânia

Suspeito irá responder por tráfico de drogas, que pode render pena de até 15 anos

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Homem é preso com 31 kg de maconha escondida em fardos de ração na BR-232, em SertâniaHomem é preso com 31 kg de maconha escondida em fardos de ração na BR-232, em Sertânia - Foto: PRF/Divulgação

Um homem de 48 anos que transportava 31 quilos de maconha dentro de fardos de ração foi detido, na noite de quarta-feira (30/9), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi flagrado enquanto trafegava em uma caminhonete pela BR-232, em Sertânia, Sertão de Pernambuco

De acordo com a corporação, policiais realizavam uma fiscalização na unidade de Cruzeiro do Nordeste, quando abordaram uma caminhonete com placas do Mercosul.

Inicialmente, o motorista informou que transportava farelo de milho para ser usado como ração animal, mas não possuía a nota fiscal da mercadoria.

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"Ao verificar a carroceria do veículo, a equipe percebeu um volume maior do que o normal nos fardos de ração e uma consistência mais firme no produto. Ao abrir uma das sacas, encontraram a droga embalada com fita adesiva", destacou a PRF.

Ao ser flagrado, o motorista admitiu que havia pego a maconha em Floresta, também no Sertão de Pernambuco, e iria realizar a entrega da droga em João Pessoa, na Paraíba. Ele também disse que já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas no ano passado.

"O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde [outra cidade do Sertão]. Ele poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão", finalizou a corporação.

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