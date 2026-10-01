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CRIME Homem é preso com 31 kg de maconha escondida em fardos de ração na BR-232, em Sertânia Suspeito irá responder por tráfico de drogas, que pode render pena de até 15 anos

Um homem de 48 anos que transportava 31 quilos de maconha dentro de fardos de ração foi detido, na noite de quarta-feira (30/9), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi flagrado enquanto trafegava em uma caminhonete pela BR-232, em Sertânia, Sertão de Pernambuco.

De acordo com a corporação, policiais realizavam uma fiscalização na unidade de Cruzeiro do Nordeste, quando abordaram uma caminhonete com placas do Mercosul.

Inicialmente, o motorista informou que transportava farelo de milho para ser usado como ração animal, mas não possuía a nota fiscal da mercadoria.

"Ao verificar a carroceria do veículo, a equipe percebeu um volume maior do que o normal nos fardos de ração e uma consistência mais firme no produto. Ao abrir uma das sacas, encontraram a droga embalada com fita adesiva", destacou a PRF.

Ao ser flagrado, o motorista admitiu que havia pego a maconha em Floresta, também no Sertão de Pernambuco, e iria realizar a entrega da droga em João Pessoa, na Paraíba. Ele também disse que já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas no ano passado.

"O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde [outra cidade do Sertão]. Ele poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão", finalizou a corporação.

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