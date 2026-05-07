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prisão Homem é preso com arma perto da casa do ex-príncipe Andrew, na Inglaterra Segundo o jornal Daily Telegraph, o suspeito estava sentado em seu carro quando viu o ex-príncipe e supostamente saiu do veículo para se dirigir ao irmão do rei

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (6) por porte de arma de fogo perto da casa do ex-príncipe Andrew, no leste da Inglaterra, informou a polícia nesta quinta (7), após relatos da imprensa de que o irmão do rei havia sido ameaçado enquanto passeava com seus cães.

A polícia de Norfolk reportou a prisão de um homem armado que estava "se comportando de maneira intimidatória" perto da casa do ex-príncipe, em Sandringham.

"O homem foi detido sob suspeita de alteração da ordem pública e posse de uma arma ofensiva", destacou a polícia.

Veículos de imprensa britânicos noticiaram que um homem encapuzado teria supostamente ameaçado Andrew Mountbatten Windsor enquanto ele passeava com seus cães perto de sua residência.

Segundo o jornal Daily Telegraph, o suspeito estava sentado em seu carro quando viu o ex-príncipe e supostamente saiu do veículo para se dirigir ao irmão do rei, gritando com ele.

O jornal acrescentou que Andrew estava acompanhado de um agente de sua segurança privada e se refugiou em seu próprio carro, afastando-se rapidamente.

A polícia informou que o suspeito "permanece detido".

Andrew, considerado durante muitos anos um herói militar por sua participação na Guerra das Malvinas contra a Argentina, em 1982, se tornou um problema para a coroa britânica, devido a suas relações controversas com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, morto na prisão em 2019.

O ex-príncipe ficou detido durante 11 horas em fevereiro, depois da divulgação de e-mails extraídos dos arquivos de Epstein, que sugerem que ele lhe transmitiu informação potencialmente confidencial.

O governo britânico está avaliando aprovar uma lei para tirar da linha sucessória do trono Andrew Mountbatten Windsor, suspeito de conduta indevida no exercício de um cargo público, quando era enviado especial do Reino Unido para o Comércio Internacional, entre 2001 e 2011.

Após estas revelações, o rei Charles III destituiu seu irmão de seus títulos e o expulsou da residência onde morava, em Windsor.

Mesmo assim, Andrew segue ocupando a 8º posição na linha de sucessão ao trono britânico.

Após ter sido detido, Andrew foi "posto em liberdade sob investigação".

Segundo um e-mail dirigido a Epstein, datado de 24 de dezembro de 2010, o irmão do rei Charles III enviou "um informe confidencial" sobre oportunidades de investimento no Afeganistão.

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