PERNAMBUCO Homem é preso com posse ilegal de arsenal de armas em San Martin, Zona Oeste de Recife Ele, que tem 38 anos, já possuía passagens criminais por envolvimento com organizações criminosas

A Polícia Civil de Pernambuco efetuou, na noite da quinta-feira (18), a prisão em flagrante de um homem de 38 anos que estava em posse de um arsenal de armas no bairro de San Martin, Zona Oeste do Recife.



O suspeito, que possui passagem criminal, estaria atuando como fornecedor de armas e drogas para bandos que atuam no tráfico de entorpecentes local.

A abordagem ocorreu em Jardim Atlântico, bairro de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os agentes seguiram o suspeito até o Recife e realizaram a prisão em flagrante.

O arsenal apreendido estava na casa do suspeito, em San Martin, e era composto por seis revólveres calibre 38, 1 pistola Taurus PT 100, uma espingarda calibre 12, duas carabinas 9mm e diversos cartuchos de munições.

"A Polícia Civil recebeu primeiramente, há 10 dias, a informação de que o elemento suspeito atuava como fornecedor de armas e drogas para grupos e organizações criminosas que atuavam no tráfico de drogas", contou o delegado João Leonardo Cavalcanti, que comandou a operação. Ele contou que, apesar de o homem estar com um revólver calibre 38, não reagiu.

O suspeito possuía ficha criminal e já chegou a ser preso em Paulista, também na RMR, por envolvimento com organizações criminosas, além de crimes como homicídio, tráfico de drogas e roubo à mão armada.

"Como o suspeito possui um grande relacionamento com detentos e ex-detentos, além da participação com as organizações criminosas, as investigações apontam que tem uma facilitação para atuar como fornecedor de armamento e drogas", afirmou o delegado.

O homem responderá na Justiça pelos crimes de posse ilegal e porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido e restrito. O próximo passo da operação é identificar o fornecedor do armamento.

"A Polícia atua agora no processo de busca e apreensão do fornecedor do suspeito, que possuía armas com alto teor destrutivo. Temos um prazo de 30 dias para concluir a operação e nossos agentes estão trabalhando nisso", finalizou João Leonardo Cavalcanti.

