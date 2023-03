A- A+

Recife Homem é preso com mais de 100 kg de maconha no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife A droga foi encontrada na residência do suspeito, na comunidade do Caiara

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (24) com mais de 100 kg de maconha no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, uma equipe do 13º BPM fazia rondas na comunidade do Caiara quando recebeu informações sobre o comércio de drogas nas proximidades.



Ao se deslocarem até o local indicado, na rua Porto Vitória, os policiais abordaram o suspeito, que carregava uma sacola com 1 kg de maconha.

Ao ser questionado sobre o restante do material, o homem indicou sua própria casa como depósito. Ao chegar ao local, os policiais encontraram mais 108 kg da droga, além de uma pistola e seis munições intactas.



O homem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e foi encaminhado junto com o material para a Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

