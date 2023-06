A- A+

Operação Pertinácia Homem é preso com mais de 800 caixas de cigarros contrabandeados no Agreste de Pernambuco A carga, de origem estrangeira e de comercialização proibida no Brasil, estava armazenada em imóveis ligados ao suspeito

Mais de 800 caixas de cigarros contrabandeados foram encontrados em endereços de um homem, de 40 anos, preso em flagrante, pela Polícia Federal, na cidade de Cupira, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a corporação, o material foi encontrado durante a "Operação Pertinácia", que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, nessa quarta-feira (28).



A carga, de origem estrangeira e de comercialização proibida no Brasil, estava armazenada em imóveis ligados ao suspeito preso, que não teve o nome divulgado.



Durante a ação, mais de 800 caixas de cigarros foram encontradas e apreendidas, assim como veículos utilizados no transporte da carga contrabandeada.



As marcas encontradas foram Eight, Marshal, Eiffel, US, Club, Gift, Mix e CLub One.

O dono dos imóveis foi preso em flagrante por contrabando. A PF informou que o homem já tinha sido preso anteriormente pelo mesmo crime.

Operação Pertinácia. Foto: Divulgação/PF

A reincidência originou o nome dado à operação: pertinácia, que tem como sinônimos persistência e teimosia, informou a corporação, que, durante a ação, contou com trabalho do setor de inteligência da Polícia Penal de Pernambuco.

