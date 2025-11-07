A- A+

AGRESTE Homem é preso com notas falsas de R$ 200 em Pernambuco; PF diz que ele achou cédulas "bonitinhas" Montante em dinheiro falso apreendido chega a R$ 3,2 mil, segundo a Polícia Federal

Um homem foi preso em Cumaru, Agreste de Pernambuco, com 16 notas falsas de R$ 200 - o que equivale a R$ 3,2 mil. Questionado pela Polícia Militar, ele afirmou não saber da antecedência das cédulas, e que apenas as adquiriu porque as achou "bonitinhas".

O homem de 27 anos é natural de São Paulo, mas reside em Agrestina, também no Agreste pernambucano. A prisão, que foi efetuada por policiais militares da 6ª CIPM de Limoeiro, no Agreste, aconteceu após os agentes serem informados de que um suspeito havia tentado comprar produtos em uma farmácia e outros estabelecimentos com uma cédula falsa de R$ 200 em Cumaru.

Após a detenção feita pelos militares, a Polícia Federal (PF) autuou o homem em flagrante por crime de adquirir moeda falsa.

Nas buscas no carro do suspeito, a corporação encontrou as outras 15 cédulas de R$ 200 falsificadas, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 367 em cédulas verdadeiras. A suspeita é de que esse dinheiro veio de troco recebido em compras com as notas falsas.

Depoimento conflitante

Durante o interrogatório, o homem apresentou depoimento "conflitante", como pontuou a polícia. O preso informou que adquiriu as notas falsas na feira da Sulanca de Caruaru, também no Agreste do estado. As cédulas teriam vindo de "uma pessoa que nunca tinha visto", num total de R$ 4 mil em notas de valores menores, e outras 16 de R$ 200.

De acordo com a PF, o homem disse as comprou "porque achou as cédulas de R$ 200 'bonitinhas', mas não sabia que eram falsas".

Ao todo, 16 notas de R$ 200 foram apreendidas na prisão em flagrante do homem. - Foto: Polícia Federal/Divulgação

Antecedentes criminais

O homem tem antecedentes criminais e já foi preso duas vezes. A primeira prisão, por porte ilegal de arma de fogo, aconteceu em 2017.

Já a segunda, em 2018, foi novamente por porte ilegal de arma de fogo e assalto. Desta vez, ele ficou detido por 3 anos e sete meses na Penitenciária Juiz Plácido de Sousa, em Caruaru, até ser solto em agosto de 2024, em regime condicional. As condenações nos dois processos são de 14 anos e 11 meses.

No mês passado, inclusive, ele chegou a ser conduzido até à Delegacia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. Ele era suspeito de ter usado três notas falsas de R$ 200 numa pousada em que se hospedou.

O homem foi conduzido pelos policiais militares até a Delegacia da Polícia Federal em Caruaru, onde foi autuado.

O crime de adquirir moeda falsa é considerado grave, e, conforme está previsto no Artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro-CPB, a pena pode ser de 3 a 12 anos e multa, sem direito a fiança.

"O preso já passou por audiência de custódia onde foi confirmada a sua prisão preventiva, sendo encaminhado ao presídio local", completou a PF.

