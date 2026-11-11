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RECIFE Homem é preso e adolescente é apreendido suspeitos de roubar carros para assaltos na Zona Sul Criminosos abordavam as vítimas de forma violenta, adulteravam as placas dos carros roubados e utilizavam os veículos para praticar novos assaltos

Um homem de 21 anos foi preso e um adolescente, de 17, apreendido, suspeitos de integrar uma associação criminosa armada responsável pelo roubo de veículos na Zona Sul do Recife. Desde outubro, pelo menos cinco veículos foram alvos do grupo nos bairros do Ipsep, Imbiribeira e Boa Viagem.

Segundo o delegado Bruno de Ugalde, os criminosos abordavam as vítimas de forma violenta, com o uso de arma de fogo, adulteravam as placas dos carros roubados e utilizavam os veículos para praticar novos assaltos. "Verificamos que no mês passado, dia 17, um Sandero foi roubado, e com a placa trocada, se iniciou uma série de roubos de veículos", afirmou o delegado.

Uma das investidas com o Sandero aconteceu no bairro da Imbiribeira, onde integrantes do grupo chegaram a atirar contra outro veículo durante uma tentativa de roubo, mas o carro conseguiu se evadir e os ocupantes buscaram a delegacia.

"Na sequência, eles praticaram o roubo de uma Renegade em Boa Viagem. No dia 31, o Sandero acabou sendo recuperado pela PM, abandonado. As investigações continuaram e verificamos que o mesmo grupo roubou um HRV em Setúbal, trocaram a placa e praticaram o roubo de um Yaris em Boa Viagem. No mesmo dia, meia hora depois, roubaram uma motocicleta, subtraíram o cartão de crédito da vítima e realizaram uma série de compras", detalhou Bruno de Ugalde.

Nessa terça-feira (10), a Polícia Civil de Pernambuco recebeu a informação de que o HVR roubado estava nas imediações da Avenida Mascarenhas de Morais, na Zona Sul, e agentes da corporação se descolaram até o local.

Carro HRV foi usado pelos criminosos para praticar novos crimes | Foto: PCPE/Divulgação

"Ao perceberem que estavam sendo abordados, os indivíduos reagiram e efetuaram disparos de arma de fogo contra o efetivo e aceleraram o veículo", afirmou o delegado, destacando que, cerca de 300 metros de distância, o veículo com três suspeitos colidiu com o meio fio e eles fugiram.

"O motorista se evadiu para a esquerda, deixando um rastro de sangue, ou seja, foi alvejado, e os outros dois se evadiram para a direita e a gente conseguiu capturar. É um maior de idade, de 21 anos, que estava com um disparo de arma de fogo na coxa, e um menor de idade", afirmou Bruno de Ugalde.

Ainda segundo o delegado, os dois suspeitos confirmaram terem se desfeito de armas durante a tentativa de fuga. Os objetos não foram localizados, mas o homem e o adolescente foram conduzidos para a delegacia.

“A gente não descarta que o grupo seja maior, cinco ou seis pessoas, e que eles se revezem nesses assaltos. Aí a gente ainda vai fazer as investigações, vamos apresentar os suspeitos para as vítimas tentarem reconhecer. Pelo menos três estão envolvidos”, apontou Bruno.

O delegado detalhou que o homem capturado já havia sido preso no ano passado e novamente este ano, com passagem pelos crimes de violência doméstica e tráfico de drogas. Já o adolescente é morador de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e teria confessado que praticava roubos para pagar uma dívida.

“Além dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência, foram atuados por associação criminosa. O maior responde também por corrupção de menores”, destacou o delegado.

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