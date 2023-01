Homem é preso e polícia apreende uma tonelada de produtos falsificados em Jaboatão

A- A+

Um homem foi preso, no último sábado (28), suspeito de ser o dono de uma loja que vendia produtos falsificados. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a prisão ocorreu no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Cerca de uma tonelada dos produtos, entre roupas, tênis e bonés, estavam na loja administrada pelo homem que foi preso. Os itens eram vendidos tanto no próprio estabelecimento quanto pela internet.

Leia também • Ação apreende roupas falsificadas que eram vendidas pela internet e prende administrador em Jaboatão

Todo o material foi apreendido pela polícia e encaminhado à Receita Federal, com o objetivo de fazer a apreensão administrativa e a instauração de procedimento fazendário.

A operação foi chefiada pelo delegado Hilton Lira, da Delegacia de Crimes Contra o Consumidor e fez parte da Operação Pernambuco Seguro.

Após os procedimentos de praxe, o autuado foi apresentado em audiência de custódia, para os fins legais.

Outra operação

Essa foi a segunda operação para prender roupas falsificadas em Jaboatão na semana passada. Na quinta-feira (26), três toneladas de roupas foram apreendidas.

A mercadoria foi encontrada em depósito da loja virtual que vendia as roupas pelas redes sociais há dois anos. O administrador das vendas online foi preso em flagrante.

Veja também

Carnaval 2023 Recife tem programação de prévias durante a semana; confira as atrações desta segunda-feira (30)