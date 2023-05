A- A+

Petrolina Homem é preso em Belém ao tentar transportar 290 kg de skunk para Petrolina em um avião monomotor Segundo a PF, o skunk, que é um tipo de maconha concentrada, ocupava todo o avião, restando apenas os assentos do passageiro e do piloto

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, nesse sábado (27), no Aeroporto Internacional de Belém, ao tentar transportar 290 kg de skunk para Petrolina, no Sertão de Pernambuco, em um avião monomotor.



De acordo com a Polícia Federal, a inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária da corporação apontou que havia um carregamento de entorpecente em um hangar de voos particulares do aeroporto.

Minutos antes da decolagem, que estava prevista para 7h30, o responsável pela droga, que caminhava até a aeronave, correu para fora do aeroporto após ver a polícia, mas foi alcançado.



Droga foi encontrada em avião monomotor. Foto: Divulgação/PF



Segundo a PF, o skunk, que é um tipo de maconha concentrada, ocupava todo o avião, restando apenas os assentos do passageiro e do piloto. O forte odor indicava que o monomotor já estava carregado há horas, no aguardo da decolagem.



O homem, que é natural e residente em Imperatriz, no Maranhão, foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas, cujas penas variam de cinco a 15 anos de prisão. O celular dele e o avião foram apreendindos.

O piloto da aeronave não foi preso, de acordo com a PF, por não ter sido verificada a participação dele no crime.

Detalhes do crime serão investigados no inquérito que foi aberto para apurar o caso.

