SEGURANÇA Homem é preso em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, suspeito de abuso sexual contra quatro crianças As vítimas têm entre cinco a 11 anos

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpriu um mandado de prisão, nessa terça-feira (7), contra um homem de 31 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de quatro crianças, que têm idades entre 5 e 11 anos.

O homem foi conduzido à delegacia e, após a realização dos procedimentos cabíveis, ficou à disposição da Justiça.

Não foi revelado vínculo do suspeito com as vítimas.

Ainda de acordo com a PCPE, mais informações sobre o caso serão repassadas à imprensa nesta quarta-feira (8), por meio de coletiva na sede da Delegacia da Mulher de Caruaru.

