RIO DE JANEIRO

Homem é preso em cinema após marcar encontro com menor; vítima é colega de escola do filho

Os agentes tiveram conhecimento sobre encontro e foram ao local no lugar da garota para deter o homem em flagrante

Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu homem que marcou encontro com adolescente em cinema de Duque de Caxias. Foto: Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu homem que marcou encontro com adolescente em cinema de Duque de Caxias. Foto:  - Foto: Polícia Civil do Rio de Janeiro/Divulgação

Um homem foi preso na última segunda-feira, 5, depois de marcar um encontro com uma adolescente de 13 anos, no cinema de um shopping de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.

Os agentes tiveram conhecimento sobre encontro e foram ao local no lugar da garota para deter o homem em flagrante.

De acordo com a policia, o criminoso conversava com a vítima por meio do celular do filho, que é colega de escola da adolescente. Ao longo das investigações, foi apurado que ele enviou conteúdo sexual explícito para a jovem e marcou um encontro presencial em um cinema com ela.

"Ao tomar ciência do fato, os agentes realizaram uma ação e interceptaram o criminoso no interior do shopping", informou a Polícia Civil do Rio, em nota.

O nome e a idade do homem não foram divulgados e, por isso não foi possível localizar a sua defesa. Há suspeita de que ele também aliciava outras adolescentes.

Na abordagem, os agentes checaram que o aparelho celular do homem estava aberto em uma conversa com a menina, informando que ele já se encontrava no local.

"Diante do fato, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de aliciamento e importunação sexual."

 

