CRIME

Homem é preso em flagrante após agredir esposa dentro de lancha durante o Galo da Madrugada

A movimentação foi registrada pelos foliões presentes

Um vídeo da confusão circula na internetUm vídeo da confusão circula na internet - Foto: Redes sociais/Reprodução

Um homem foi preso em flagrante, neste sábado (14) por violência doméstica/ familiar contra a esposa, no interior de uma lancha no Rio Capibaribe, durante o desfile do Galo da Madrugada, no Recife.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a vítima com sangue no rosto enquanto foliões ao redor gritam e tentam chamar a atenção para a situação.

Pessoas próximas à embarcação registraram o momento em que agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) chegaram ao local e detiveram o suspeito.

Por meio de nota, o órgão informou que através do BPChoque, o suspeito foi levado à delegacia para a tomada das medidas cabíveis.

"A Polícia Civil de Pernambuco realizou, por meio da 1ª Delegacia da Mulher, a prisão em flagrante do homem de 36 anos por violência doméstica/familiar. As investigações estão em andamento", completou.

As informações iniciais apontam que a mulher teria pedido socorro ainda durante a confusão, e pessoas próximas tentaram ajudá-la, acionando as forças de segurança.

