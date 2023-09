A- A+

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta terça-feira (12), após matar a mulher de 49 e a enteada de 11 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, os corpos foram achados com sinais de estrangulamento, no residencial Xique-Xique, bairro da Boa Vista.

A Polícia Civil disse que o homem foi autuado por homicídio consumado da mulher e da enteada. Ele foi encontrado em frente ao terminal rodoviário da cidade e foi levado à delegacia, onde segue à disposição da Justiça.

A mãe foi identificada como Suilani Mirele de Almeida e a filha, Vitória Tauani. Já o homem que foi preso se chama Everaldo Santos da Silva.

Policiais encontraram no carro do homem uma faca e um facão. Familiares relataram que a mulher queria o fim do relacionamento e o homem não aceitava. A polícia irá investigar a motivação do crime.

"Um crime bárbaro que ocorreu, tudo indica, na noite de domingo. Ele não confessa, nega qualquer participação no crime", disse o delegado Erick Costa Cândido ao site Caruaru no Face. Perícias foram feitas no local do homicídio.

"Eles tinham rompido o relacionamento há cerca de oito dias, o que poderia ter dado causa a esse crime. Estamos ouvindo diversas testemunhas", completou o delegado.

Os corpos das duas vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Veja também

TRAGÉDIA Esperança de encontrar sobreviventes de terremoto diminui no Marrocos