Homem é preso em flagrante após roubar mulheres no estacionamento do Shopping Recife
Segundo a corporação, ele escolhia mulheres que estavam desacompanhadas, as seguia até os veículos e anunciava os assaltos
Um homem foi preso em flagrante na última sexta-feira (17), suspeito de roubar mulheres no estacionamento do Shopping Recife, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 19º Batalhão receberam informações sobre a atuação do suspeito. Segundo a corporação, ele escolhia mulheres que estavam desacompanhadas, as seguia até os veículos e anunciava os assaltos utilizando um simulacro de arma de fogo.
A prisão aconteceu logo após o roubo de duas alianças e um anel de uma das vítimas. Durante a abordagem, os policiais apreenderam o simulacro utilizado na ação, os objetos roubados e a motocicleta usada pelo suspeito.
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Em nota, o Shopping Recife informou que a rápida atuação da equipe de segurança, em ação integrada com a Polícia Militar, foi fundamental para a prisão em flagrante do suspeito.
"O Shopping Recife reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de clientes, lojistas e colaboradores e seguirá colaborando com as autoridades competentes", informou o shopping.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.