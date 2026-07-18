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CRIME

Homem é preso em flagrante após roubar mulheres no estacionamento do Shopping Recife

Segundo a corporação, ele escolhia mulheres que estavam desacompanhadas, as seguia até os veículos e anunciava os assaltos

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A prisão ocorreu após o homem roubar duas alianças e um anelA prisão ocorreu após o homem roubar duas alianças e um anel - Foto: Polícia Militar de Pernambuco/Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na última sexta-feira (17), suspeito de roubar mulheres no estacionamento do Shopping Recife, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 19º Batalhão receberam informações sobre a atuação do suspeito. Segundo a corporação, ele escolhia mulheres que estavam desacompanhadas, as seguia até os veículos e anunciava os assaltos utilizando um simulacro de arma de fogo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A prisão aconteceu logo após o roubo de duas alianças e um anel de uma das vítimas. Durante a abordagem, os policiais apreenderam o simulacro utilizado na ação, os objetos roubados e a motocicleta usada pelo suspeito.

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Em nota, o Shopping Recife informou que a rápida atuação da equipe de segurança, em ação integrada com a Polícia Militar, foi fundamental para a prisão em flagrante do suspeito.

"O Shopping Recife reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de clientes, lojistas e colaboradores e seguirá colaborando com as autoridades competentes", informou o shopping.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.

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