Furto Homem é preso em flagrante furtando fios dentro de subestação de energia no Recife Suspeito foi identificado por câmeras de segurança ao invadir unidade da Neoenergia na Avenida Mário Melo, no bairro da Soledade

Um homem foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (11), após tentar furtar fios de energia elétrica na área interna da Subestação da Neoenergia, localizada na Avenida Mário Melo, no bairro da Soledade, área central do Recife. A ação foi identificada por meio do sistema de monitoramento por câmeras da distribuidora, que acionou a equipe de segurança e a Polícia Militar.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito com um saco contendo diversos fios que haviam sido cortados dos circuitos internos da subestação. Ele foi detido e conduzido para a Central de Plantões da Capital.

“Possuímos monitoramento de todas as nossas subestações 24 horas por dia por meio de câmeras de segurança. Ao sermos alertados pelo sistema sobre a presença de um terceiro desautorizado dentro da unidade, acionamos prontamente nossa equipe de segurança e conseguimos, junto à Polícia Militar, detê-lo”, afirmou o supervisor operacional da Neoenergia Pernambuco, Thomaz Viana.

Segundo a empresa, invasões em espaço de instalações elétricas são atitudes que podem gerar grandes riscos. Além de causar prejuízos aos clientes atendidos pela subestação, o acesso não autorizado a esse tipo de estrutura representa grave risco à vida, especialmente quando não são utilizados equipamentos de proteção individual e não são respeitadas as áreas de segurança.

A invasão registrada nesta quarta-feira não provocou interrupção no fornecimento de energia para os clientes atendidos pela subestação.

