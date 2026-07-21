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PERNAMBUCO Homem é preso em flagrante no Recife suspeito de comercializar medicamentos de uso controlado Fármacos eram vendidos de forma irregular em um estabelecimento próximo à Delegacia da Várzea

Um homem suspeito de atuar no comércio clandestino de medicamentos de uso controlado foi preso em flagrante nessa segunda-feira (20).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, que divulgou o caso nesta terça-feira (21), a prisão aconteceu por meio da Delegacia da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

Os fármacos eram vendidos de forma irregular em um estabelecimento comercial localizado na área de atuação da delegacia. O flagrante foi resultado de investigações efetuadas por agentes da unidade.

Durante a diligência, foram apreendidos diversos medicamentos que estavam sendo vendidos sem autorização legal e em desacordo com a legislação, que exige prescrição médica e retenção de receita em farmácias.

Durante a diligência, foram apreendidos diversos medicamentos que estavam sendo comercializados sem autorização legal e em desacordo com a legislação - Foto: Polícia Civil de Pernambuco / Divulgação

Após receber voz de prisão, o homem foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia da Várzea, onde foi formalizado o auto de prisão em flagrante.

O suspeito foi posteriormente encaminhado para a audiência de custódia e permaneceu à disposição da Justiça.

O que diz a legislação

Por se tratar de substâncias que atuam no sistema nervoso central, capazes de causar dependência, a venda desses medicamentos exige receita médica e é rigidamente fiscalizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Algumas das substâncias classificadaos como produtos sujeitos a controle especial são entorpecentes, psicotrópicos, anabolizantes, substâncias que causam malformação fetal, além das substâncias, plantas e fungos de uso proibido no Brasil.

A automedicação e o comércio irregular de fármacos oferecem grave risco à saúde.

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