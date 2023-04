A- A+

Agreste Homem é preso em flagrante por ameaça e violência doméstica contra a esposa em Pesqueira, no Agreste A esposa do suspeito informou aos policiais que foi agredida vezes pelo homem, sendo a última vez há 15 dias

Um homem foi preso em flagrante por ameaça e violência doméstica contra a esposa, na cidade de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (3). A corporação recebeu denúncia de agressão e foi ao local.



Ao chegar na residência, a filha do casal informou que o pai, que não teve o nome e idade divulgados, estava com facas, fazendo ameaças de morte contra a mãe dela.

Segundo a PM, ao entrar na casa do suspeito, os agentes encontraram uma faca na cama, coberta por um lençol, e outras duas facas menores dentro do carro.



A esposa do suspeito informou aos policiais que foi agredida vezes pelo homem, sendo a última vez há 15 dias.



O suspeito foi autuado em flagrante por ameaça e violência doméstica familiar consumada e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Veja também

Guerra na Ucrânia Biden se declara "orgulhoso" de receber a Finlândia na Otan