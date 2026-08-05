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Violência Homem é preso em flagrante por ameaçar, difamar e perseguir mulher em Jaboatão dos Guararapes Ainda durante a condução à delegacia, o autuado voltou a ameaçar a vítima

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (5), após ameaçar, difamar e perseguir uma mulher em, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem, de 50 anos, já tinha sido denunciado pela vítima no dia anterior, mas manteve o comportamento violento através de ligações e mensagens com conteúdo ameaçador.

O atendimento da vítima foi feito por meio da 2ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM/DPMUL) de Prazeres.

Segundo a PCPE, as práticas do preso se enquadram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele foi localizado em sua residência, no bairro de Sucupira, onde foi efetuada a prisão em flagrante.

Além das ameaças, a vítima relatou que o homem costumava permanecer nas proximidades de sua residência, aguardando sua chegada e insistindo em manter contato, comportamento que caracteriza o crime de perseguição (stalking).

O corpo policial informou que durante a condução à delegacia, o autuado voltou a ameaçar a vítima.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o preso foi encaminhado e está à disposição da Justiça.

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