Tentativa de homicídio Homem é preso em flagrante por atirar contra suspeito de matar seu pai em São José do Belmonte A tentativa de homicídio aconteceu na última quarta-feira (29), no Fórum Dr. Geraldo Sobreira de Moura

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio no Fórum do município de São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco, na última quarta-feira (29). O júri popular que estava acontecendo foi encerrado após os tiros.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que Cristiano Alves Terto, 27 anos, efetuou os disparos contra Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, 37 anos, que responde como autor do crime de homicídio do pai do atirador.

Ainda de acordo com o TJPE, Cleidivaldo - vítima dos disparos -, foi inicialmente encaminhado para o Hospital de São José de Belmonte, e posteriormente foi transferido para o Hospital de Serra Talhada, onde se encontra sob cuidados médicos. ‎

Em nota, a Polícia Civil disse que foi instaurado um inquérito policial para investigar o caso. Cristiano Alves Terto será apresentado em audiência de custódia.



