Homem é preso em flagrante por simular que seu carro era uma viatura da polícia

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu em flagrante um motorista de aplicativo que fingia que seu carro era uma viatura da corporação.

O caso aconteceu na última segunda-feira (9), quando a equipe recebeu informações que o homem estaria circulando pelas ruas do Recife com um veículo que possuía as mesmas características de uma viatura descaracterizada da PCPE.

O condutor de aplicativo foi localizado estacionado com seu carro no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Os policiais aguardam escondidos por horas, até que o motorista usou os sinais típicos de uma viatura, ocasionando assim o flagrante.

Depois da vistoria, foi constatado pelos policiais que o carro apresentava adesivo da PCPE, farol intermitente e sirene - que emitia o mesmo som tradicional das viaturas.

Após as formalidades legais, o veículo foi apreendido e será apresentado na audiência de custódia do acusado.

