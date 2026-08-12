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Agreste Homem é preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de adolescente de 12 anos em Sanharó Crime ocorreu em uma propriedade na zona rural do município

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 12 anos na cidade de Sanharó, no Agreste de Pernambuco.

A prisão aconteceu nessa terça-feira (11), durante uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar do estado



O crime ocorreu em uma propriedade na zona rural do município, na tarde da segunda (10).



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima, uma adolescente de 12 anos, foi abusada sexualmente.

Após o registro da ocorrência de estupro de vulnerável, buscas foram realizadas e policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) localizaram e prenderam o homem.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado à Delegacia de Sanharó, ficando à disposição da Justiça.

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