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CRIME

Suspeito de arrombar carro com chave de fenda e furtar objetos no Ceasa é preso em flagrante

Crime aconteceu na quarta-feira (4). Vítima ajudou policiais a localizar o suspeito pelo rastreamento do celular

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Homem é preso em flagrante suspeito de arrombar carro com chave de fenda e furtar objetos no RecifeHomem é preso em flagrante suspeito de arrombar carro com chave de fenda e furtar objetos no Recife - Foto: PCPE/Divulgação

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante suspeito de abrir a fechadura da porta de um carro com uma chave de fenda para furtar objetos que estavam no interior.

O crime aconteceu dentro do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, na quarta-feira (4).

De acordo com a Polícia Civil, o carro é um Fiat Argo branco. Quando conseguiu acessar o interior do veículo, o homem teria subtraído diversos objetos, incluindo o celular da vítima. 

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O momento do crime foi registrado em vídeos compartilhados pela corporação com a imprensa nesta quinta-feira (5).

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Nas imagens, é possível ver o suspeito com camisa azul, short preto e boné entrando no carro e saindo com pertences da vítima. Em seguida, ele entra no próprio carro e deixa o local.

Após o registro da ocorrência, os policiais iniciaram as investigações com base nas informações de rastreamento do aparelho fornecidas pela vítima. 

"Na Avenida Dantas Barreto, a equipe localizou o veículo usado pelo suspeito, e o sinal de rastreamento indicava que o celular estava dentro do automóvel. O homem foi abordado e o aparelho foi recuperado", completou a Polícia Civil.

O homem foi autuado pelo crime de furto qualificado e pode sofrer pena de reclusão de 2 a 8 anos. 

"Após os procedimentos na unidade policial, ele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) e apresentado à Central de Flagrantes da Capital, onde ficará à disposição da Justiça", destacou a corporação.
 

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