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Agreste de Pernambuco

Homem é preso em flagrante suspeito de divulgar vídeo de nudez da enteada, em Toritama

Vídeo de enteada tomando banho foi publicado em rede social

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Homem é preso em flagrante suspeito de divulgar vídeo de nudez de enteada Homem é preso em flagrante suspeito de divulgar vídeo de nudez de enteada  - Foto: PCPE/Divulgação

Um homem foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (23), suspeito de gravar e divulgar, sem consentimento, imagens da enteada durante o banho. O caso aconteceu em Toritama, no Agreste do estado. 

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem teria gravado a vítima sem autorização e publicado o vídeo de nudez no status do WhatsApp. 

A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Toritama e o suspeito foi autuado pelo crime previsto no artigo 218-C do Código Penal, que criminaliza a divulgação de cenas de nudez ou de conteúdo íntimo sem o consentimento da vítima. 

Em comunicado, a Polícia afirmou que o suspeito foi apresentado em audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.

A PCPE reforça que a divulgação não autorizada de imagens íntimas constitui crime e orienta que denúncias podem ser realizadas pelos canais on-line ou presencialmente em qualquer delegacia, com o anonimato garantido. 

 

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