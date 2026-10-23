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Agreste de Pernambuco Homem é preso em flagrante suspeito de divulgar vídeo de nudez da enteada, em Toritama Vídeo de enteada tomando banho foi publicado em rede social

Um homem foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (23), suspeito de gravar e divulgar, sem consentimento, imagens da enteada durante o banho. O caso aconteceu em Toritama, no Agreste do estado.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem teria gravado a vítima sem autorização e publicado o vídeo de nudez no status do WhatsApp.

A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Toritama e o suspeito foi autuado pelo crime previsto no artigo 218-C do Código Penal, que criminaliza a divulgação de cenas de nudez ou de conteúdo íntimo sem o consentimento da vítima.

Em comunicado, a Polícia afirmou que o suspeito foi apresentado em audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.

A PCPE reforça que a divulgação não autorizada de imagens íntimas constitui crime e orienta que denúncias podem ser realizadas pelos canais on-line ou presencialmente em qualquer delegacia, com o anonimato garantido.

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