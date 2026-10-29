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tentativa de feminicídio Homem é preso em flagrante suspeito de jogar carro contra a ex-companheira no bairro do Ibura Vítima é uma jovem de 22 anos, que teve o pé lesionado após o ocorrido

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após jogar o carro contra a ex-companheira no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.



O caso foi registrado nessa quarta-feira (28). Segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima é uma jovem de 22 anos, que teve o pé lesionado após o ocorrido.



A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) afirmou que agentes do 19º BPM foram acionados pela central e se deslocaram ao local.



"Em contato com a vítima, ela relatou que o suspeito teria lançado um veículo contra ela, atentando contra sua vida", destacou a corporação, informando que a ocorrência foi encaminhada a uma unidade policial.



Em nota, a PCPE afirmou que o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante e apresentado à Justiça.



"O ex-marido teria jogado o carro contra ela, lesionando seu pé", ressaltou a PCPE.

O caso foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), como tentativa de feminicídio.

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