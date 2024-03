Homem é preso em Ipojuca após incendiar casa, cortar orelhas dos cachorros e agredir esposa

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) efetuou, nessa quarta (6), a prisão de um homem de 40 anos por agredir esposa, incendiar a casa e cortar as orelhas dos seus cachorros. Os crimes aconteceram nesse fim de semana em Camela, distrito de Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco.

De acordo com a polícia, os dois viviam um relacionamento abusivo havia aproximadamente três anos. O homem filmou o momento em que cortou as orelhas dos cachorros na terça (5) e enviou os vídeo para a vítima com o objetivo de "afetá-la". Na quarta, ele incendiou ateou fogo na residência - nesse mesmo dia, a mulher denunciou os crimes.

"A própria vítima fez a denúncia. Quando chegamos à sua casa, o suspeito não estava mais lá. Com a ajuda de populares, que estavam revoltados com o caso, conseguimos chegar na sua localização. No momento da prisão, ele sacou uma faca e partiu para cima de um dos nossos policiais, então fizemos o controle, através do uso da força, e prendemos ele", afirmou a delegada interina de Porto de Galinhas, Letícia Moreira.

De acordo com a polícia, a filha da vítima, que morava no mesmo terreno, também sofria abusos do suspeito. "Ele praticava insinuações e assédio sexual com ela. Ele tirava fotos da genitália e enviava para ela, andava nu pela casa, coisas do tipo", afirmou Letícia Moreira.

"O homem também costumava ter várias atitudes abusivas. Uma delas era, inclusive, cobrar por sexo. Após a relação, ele cobrava dinheiro da vítima pelo ato. No incêndio, que aconteceu logo antes da prisão, ele ateou fogo a pertences pessoais da vítima, inclusive seu colchão", completou a delegada.

Segundo a delegada, tanto a mulher quanto os cachorros passam bem. Os animais seguem sob o cuidado da dona para se recuperarem dos ferimentos.

A oficial também fez um apelo para que, em caso de abuso, é de extrema importância a denúncia. "Essa vítima passou três anos sofrendo até finalmente denunciar o caso. Conseguimos prevenir um feminicidio por conta disso; é muito importante que as mulheres façam isso o mais rápido possível", destacou.

O homem foi autuado pelos crimes de maus tratos a animais, incitação de incêndio, importunação sexual e ameaça, todos em contexto de violência doméstica.

