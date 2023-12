A- A+

RMR Com armas e entorpecentes, homem é preso por suspeita de atuação no tráfico de drogas na RMR Suspeito afirmou trabalhar como motorista de aplicativo, mas não foi encontrada nenhuma comprovação

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu em flagrante um homem de 25 anos por suspeita de tráfico de entorpecente e posse irregular de arma de fogo e munição de uso restrito. No momento da prisão, que ocorreu no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, na última sexta-feira (2), foram apreendidas ainda drogas e uma máquina de cartão de crédito, que seria usada nas práticas ilícitas para evitar o manuseio de dinheiro físico.

A corporação recebeu informações de que o suspeito seria um traficante de drogas e estaria fornecendo armas de fogo para traficantes com atuação em Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

"Segundo as investigações, ele partia do bairro de Dois Unidos, principalmente para Jaboatão dos Guararapes, e com uma ocorrência no Cabo de Santo Agostinho, para fornecer armamento e drogas, atuando no tráfico ilegal. Ele saía todos as noites em seu carro, conforme acompanhamos, para as cidades-alvo, portando drogas e armas. Ao ser interrogado, ele afirmou trabalhar como motorista de aplicativo, mas isso ainda não foi confirmado", revelou o delegado da Divisão de Homicídios Metropolitana Sul (DHMP) João Leonardo Cavalcanti.

Ainda de acordo com o delegado, a esposa do suspeito, que reside no mesmo local, estava trabalhando no momento da prisão e "não deve ter participação nas ações criminosas". As investigações seguem.

No momento da prisão, foram encontradas duas pistolas calibre 765 e 9 milímetros. Os policiais também encontraram 10 munições de calibre 9 mm, 30 de calibre 32 Auto, dois carregadores de pistola calibre 9 mm e 3 carregadores de pistola 765. Na residência do suspeito, foram apreendidos mais 500 gramas de maconha escondidos dentro da geladeira.

"A gente vai fazer uma perícia de confrontação balística para ver a atividade dessas armas que estavam sob posse do suspeito para identificar se ele chegou a usá-las na prática de mais crimes", completou o delegado.

O suspeito foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas e por posse irregular de armas e munições de uso permitido e restrito. No momento, ele aguarda julgamento no Divisão de Homicídios Metropolitana Sul.

Veja também

Ciência 7 cientistas brasileiras têm bolsas de R$ 50 mil para investir em suas pesquisas; conheça vencedoras