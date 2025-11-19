SÃO PAULO
Homem é preso em SP com submetralhadora e 94 cartões de crédito roubados
Ação foi realizada pelo 46º BPM e ocorreu após a polícia receber uma denúncia anônima
Homem é preso em SP com submetralhadora e 94 cartões de crédito roubados - Foto: Divulgação/Polícia Militar de São Paulo
A Polícia Militar de São Paulo prendeu nesta terça-feira, 17, um homem suspeito de aplicar golpes financeiros. Na residência dele, em Heliópolis, na zona sul da capital, foram encontrados diversos armamentos além de 94 cartões de crédito roubados.
A ação foi realizada pelo 46º BPM e ocorreu após a polícia receber uma denúncia anônima.
O suspeito foi encontrado na Rua do Pacificador, 136. Foram apreendidos:
- 1 submetralhadora com numeração suprimida;
- 2 carregadores;
- 214 munições intactas de 9mm;
- 27 cápsulas deflagradas;
- 3 aparelhos celulares;
- 1 notebook;
- 94 cartões bancários, pertencentes a vítimas de golpes e roubos
O caso foi registrado no 26º Distrito Policial. O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.