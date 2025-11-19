Sex, 21 de Novembro

SÃO PAULO

Homem é preso em SP com submetralhadora e 94 cartões de crédito roubados

Ação foi realizada pelo 46º BPM e ocorreu após a polícia receber uma denúncia anônima

Homem é preso em SP com submetralhadora e 94 cartões de crédito roubadosHomem é preso em SP com submetralhadora e 94 cartões de crédito roubados - Foto: Divulgação/Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo prendeu nesta terça-feira, 17, um homem suspeito de aplicar golpes financeiros. Na residência dele, em Heliópolis, na zona sul da capital, foram encontrados diversos armamentos além de 94 cartões de crédito roubados.

A ação foi realizada pelo 46º BPM e ocorreu após a polícia receber uma denúncia anônima.

O suspeito foi encontrado na Rua do Pacificador, 136. Foram apreendidos:

O caso foi registrado no 26º Distrito Policial. O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.
 

