FLAGRANTE Timbaúba: homem é preso após receber pacote com R$ 2 mil em cédulas falsas Encomenda, que foi enviada pelos Correios, estava sendo monitorada por policiais federais

Um homem de 44 anos, morador de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) no momento em que recebia uma encomenda com R$ 2 mil em cédulas falsas.

A encomenda, que foi enviada pelos Correios, estava sendo monitorada por policiais federais. No momento da retirada, o vigilante foi abordado pela equipe policial.

Ao notar a abordagem, o homem tentou fugir e rasgar e jogar o envelope no chão. No entanto, o homem foi identificado pela Polícia Militar, que repassou para a PF o endereço do suspeito.

O homem foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Recife, onde foi autuado em flagrante pelo crime de adquirir moeda falsa.

Durante o interrogatório, o homem informou que adquiriu as notas falsas por meio das redes sociais, pagando a quantia de R$ 320. Ele não informou outros detalhes sobre a compra.

O preso já passou por audiência de custódia e foi liberado, segundo a PF. Ele deverá responder ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares como o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar do município sem autorização.

A Polícia Federal alerta que o delito de moeda falsa é um crime grave previsto no Artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro-CPB, com pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa, não cabendo, portanto, o pagamento de fiança.

O caso aconteceu na última sexta-feira (3) e foi divulgado pela Polícia Federal na noite dessa quarta-feira (8).

