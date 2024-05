A- A+

FEMINICÍDIO Homem é preso em Trindade, no Sertão, após matar a ex-companheira com vários golpes de faca Vítima chegou a ser levada para a UPA da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Um homem de 25 anos suspeito de matar a ex-companheira, de 21 anos, a facadas foi preso, na tarde de terça-feira (21), na cidade de Trindade, no Sertão de Pernambuco. Ele teria cometido o crime na noite de segunda-feira (20).

Segundo as primeiras informações, Maria Jailma Alencar Oliveira, de 21 anos, foi morta com quase 20 facadas pelo homem, com quem tinha um relacionamento. O homem foi identificado como Michel de Alencar Santos.

A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

O corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), de Petrolina, também no Sertão do Estado.

"As diligências foram iniciadas imediatamente após o fato e a equipe da Polícia Militar conseguiu capturar o suspeito", explicou a polícia, acrescentando que o homem foi levado à delegacia, de onde será encaminhado à audiência de custódia.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para apurar o resultado da sessão e aguarda retorno da assessoria de comunicação da Corte.

