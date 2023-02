A- A+

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante, nessa terça-feira (14), suspeito de estuprar o enteado de 13 anos, que possui necessidades especiais. O crime aconteceu na noite da segunda (13), na residência da família, no bairro de Jaguaribe, em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco,



De acordo com a Polícia Civil do Estado (PCPE), a tia e curadora do adolescente foi quem buscou o Conselho Tutelar e a delegacia do município para denunciar o crime, após o menino relatar o abuso, que também foi presenciado pelo seu irmão, de 6 anos.

"A vítima tem transtornos de atenção e estava sob a responsabilidade da tia, já que a mãe do garoto tem esquizofrenia. Porém, há seis meses, ele morava com a genitora, que pediu para que o adolescente fosse morar em sua residência, junto com o irmão de 6 anos e o padrasto", informou o delegado Guilherme Kerth.





Na noite do crime, o homem, que não teve o nome divulgado, levou o adolescente para um quarto da casa e cometeu o crime. O local não tinha porta e o irmão da vítima viu o estupro. A denúncia foi feita no dia sequente, após o garoto relatar o abuso a tia.



"O garoto contou que o estupro começou a acontecer desde que ele passou a morar com a mãe, há seis meses. Para confirmar a materialidade, encaminhei a vítima para perícia sexológica, que confirmou lesões, restos de espermatozoides e o estupro", afirmou o delegado Guilherme, informando que o suspeito mantinha relacionamento com a mãe do menino há 2 anos.



Após a confirmação, as buscas pelo homem foram iniciadas e ele foi encontrado no início da noite dessa terça-feira, em uma residência no bairro de Socorro, em Itamaracá. O suspeito foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado a 30ª Delegacia de Itamaracá, onde aguarda audiência de custódia prevista para acontecer nesta quarta-feira (15).

