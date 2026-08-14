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RECIFE Homem é preso na BR-101 com 300 kg de fios de cobre furtados; prejuízo é estimado em R$ 20 mil Abordagem ao caminhão onde o material foi encontrado aconteceu na última quarta-feira (12), na BR-101, nas imediações do bairro de Apipucos

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na BR-101, no Recife, com mais de 300 kg de fios de cobre furtados de cabos elétricos, de telecomunicações e de equipamentos de ar-condicionado. O prejuízo estimado é de R$ 20 mil.



A abordagem ao caminhão onde o material foi encontrado aconteceu na última quarta-feira (12), na BR-101, nas imediações do bairro de Apipucos, Zona Norte da capital pernambucana e detalhada nesta sexta-feira (14), pela Polícia Civil de Pernambuco.



A carga estava armazenada em diversos sacos, incluindo embalagens de ração. Segundo o delegado Paulo Berenguer, o grupo especializado em furto e receptações de fios de cobre estava sendo investigado desde a última semana.



"Nós conseguimos autuar em flagrante o receptador na posse de 300 kg de fios de cobre", afirmou o delegado destacando que, além do prejuízo financeiro para as empresas, o furto do material causa transtornos para toda a população.

"O prejuízo para a sociedade é muito grande, porque interrompe os serviços essenciais de internet, de energia e outros serviços públicos essenciais que são prejudicados", ressaltou Paulo Berenguer.

Delegado Paulo Berenguer destacou que o prejuízo estimado é de R$ 20 mil | Foto: PCPE/Divulgação

Ao abordar sobre a ação dos criminosos, o delegado afirmou que, após furtados, os fios de cobre são geralmente levados para ferros velhos clandestinos.

"Regra geral, essa subtração é feita por moradores de rua, pessoas que estão envolvidas com o vício de entorpecentes. A Diretoria Integrada Metropolitana desenvolve uma operação intitulada 'Tentáculos', objetivando coibir a prática desse tipo de crime aqui no Recife e na Região Metropolitana", afirmou o delegado.

Paulo Berenguer destacou a importância do registro de Boletim de Ocorrência em casos de furto para que a Polícia Civil de Pernambuco tome conhecimento dos fatos e inicie as investigações. O homem preso, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante por receptação qualificada.



Lei mais dura

Em maio deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.397, que endurece as penas para os crimes de furto de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica, telefonia e transferência de dados.



A pena geral de furto passou de um a quatro anos para de um a seis anos. Se o crime for praticado no período noturno, a pena é aumentada pela metade.



"É uma pena muito forte, uma pena alta justamente para desestimular a prática desse tipo de crime", ressaltou o delegado Paulo Berenguer.

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