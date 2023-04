Homem é preso na Mata Norte por estuprar a filha; crime ocorria desde que ela tinha 8 anos

A- A+

Um homem de 38 anos foi preso por suspeita de estuprar a filha, em Buenos Aires, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Filha única, a adolescente, que atualmente tem 16 anos, sofria os estupros há oito anos, desde que tinha 8 anos de idade. A mãe também está sendo investigada.

A prisão ocorreu nessa quinta-feira (7) pela Polícia Civil de Buenos Aires em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo juiz André Elihimas. A denúncia partiu de um tio materno da garota, que já havia sido tirada pela avó da casa dos pais devido aos estupros, contou o delegado titular de Buenos Aies, Thiago Henrique.



Segundo o delegado Thiago Henrique, após a denúncia, foram ouvidos a avó e outros familiares, além da garota, na presença do Conselho Tutelar e de uma psicóloga. "Foi tudo [os estupros] confirmado, passou por perícia sexológica". A mãe, de acordo com o delegado, é investigada por omissão durante todos esses anos.

De acordo com os parentes da garota, os estupros não foram antes denunciados porque o suspeito ameaçava aqueles que sabiam do crime. "Depois de uma outra prisão que fizemos semana passada relativa a um estupro de uma criança de 10 anos, outras vítimas tomaram coragem para denunciar abusos sexuais na cidade, sobretudo na zona rural", afirmou o delegado Thiago Henrique.



O suspeito passou por audiência de custódia e está sendo encaminhado para o Presídio de Limoeiro, também no Agreste. Ele pode pegar até 15 anos de prisão.

