Recife Homem é preso no Aeroporto do Recife ao tentar embarcar para Portugal com cocaína em garrafas de rum Agentes abriram a mala e identificaram no interior das garrafas de rum uma substância pastosa, cujo narcoteste resultou positivo para cocaína

Um passageiro foi preso no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, ao tentar viajar para Portugal com cocaína escondida em três garrafas de bebida alcoólica.



Segundo a Polícia Federal em Pernambuco (PF/PE), o suspeito é um atendente de lanchonete de 25 anos, natural de Bom Conselho, no Agreste do Estado, e que reside em Arapiraca, Alagoas.



A prisão aconteceu por volta das 0h20 dessa terça-feira (1º), durante uma fiscalização de rotina contra o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes.



"Os Policiais Federais, através de um procedimento padrão, separaram algumas bagagens de passageiros para que fossem submetidas ao aparelho de raios-x, quando perceberam a existência de uma mala com três garrafas de bebidas alcoólicas (rum) cujo interior apresentava materiais orgânicos", afirmou a corporação.



Ao ser identificado, o passageiro e proprietário da bagagem demostrou, segundo a PF, bastante nervosismo, inquietação e impaciência, sendo levado para uma entrevista prévia.



"Os federais começaram a lhe questionar sobre o que havia no interior da mala, tendo respondido com bastante insegurança aos questionamentos e entrando em contradição", destacou a PF.

Na presença do passageiro, os agentes abriram a mala e identificaram no interior das garrafas de rum uma substância pastosa, cujo narcoteste resultou positivo para cocaína. A droga totalizou um peso bruto de 2,4 KG.



Em seu interrogatório o preso disse apenas que pegou a droga na Bolívia e pretendia embarcar para Portugal, não dando maiores detalhes de quem o aliciou. Afirmou, ainda, que receberia € 2.000 pelo serviço de transporte.



Além da substância, também foram apreendidos passagem aérea, um aparelho celular e a quantia de € 935, equivalente a R$ 5.768 reais, que seria para custear suas despesas.



O passageiro recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal no Cais do Apolo, área central do Recife, onde foi autuado por tráfico internacional de entorpecentes.



Ele realizou exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal e foi levado para a audiência de custódia, onde foi liberado, devendo responder ao processo em liberdade. Caso seja condenado, poderá cumprir penas que variam entre 5 a 20 anos de reclusão.

