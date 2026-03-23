A- A+

litoral sul Homem é preso no Aeroporto do Recife após furtar hóspedes de pousada em Porto de Galinhas Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem pega a chave do quarto das vítimas e acessa o cômodo

Um homem de 26 anos foi preso após furtar hóspedes em uma pousada em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco.

O suspeito foi autuado em flagrante no Aeroporto Internacional do Recife, no sábado (21).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem, que usa uma camisa do Flamengo, aparece na recepção, pega a chave do quarto das vítimas em um recipiente e acessa o cômodo.

Informações iniciais apontam que o suspeito, cujo nome não foi divulgado, também estava hospedado da pousada e conseguiu furtar dinheiro, cartões bancários, documentos pessoais e outros objetos das vítimas.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que a prisão por "furto em estabelecimento comercial ou de serviços" ocorreu por meio da Delegacia de Porto de Galinhas.

"O autor foi capturado e conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça após audiência de custódia", afirmou a PCPE.

Veja também