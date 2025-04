A- A+

Recife Homem é preso no Aeroporto do Recife com mais de 5 kg de haxixe; droga seguiria para Portugal Agentes perceberam que no interior da mala havia uma "forte densidade orgânica"

Um homem de 26 anos foi preso no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, com mais de 5 kg de haxixe escondidos na mala. A droga seguiria para Portugal.

A prisão aconteceu na tarde da terça-feira (8) e foi divulgada pela Polícia Federal em Pernambuco (PF) nesta quinta-feira (10). O suspeito, que não teve o nome divulgado, é natural de São Paulo, mora em Araraquara/SP, e trabalha como entregador.

Segundo a PF, a droga foi identificada durante uma fiscalização de rotina para reprimir o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes e outros ilícitos. Na ocasião, agentes separaram algumas bagagens de passageiros para que fossem submetidas ao aparelho de raio-x.

Foi quando perceberam que no interior de uma delas havia uma "forte densidade orgânica". De acordo com PF, ao ser identificado, o passageiro e proprietário da bagagem apresentou bastante nervosismo, inquietação e impaciência, sendo levado para uma entrevista prévia.

"Os federais começaram a lhe questionar sobre o que havia no interior da mala, tendo respondido com bastante insegurança aos questionamentos e entrando em contradição", relatou a corporação.

Na presença do suspeito, os policias federais abriram a mala e encontraram cinco pacotes envoltos em fita adesiva, cujo narcoteste apontou positivo para haxixe, também conhecida como supermaconha, que totalizou o peso bruto de 5.3 kg.

Além da droga, também foram apreendidos com o homem passagem aérea e dois aparelhos celulares. O passageiro recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Cais do Apolo, área central do Recife.

Na unidade policial, o homem foi autuado por tráfico interestadual de entorpecentes e, caso seja condenado, poderá pegar penas que variam entre 5 a 15 anos de reclusão. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva confirmada.

Preso, o passageiro foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

Durante interrogatório, ele afirma ter sido aliciado através de um aplicativo de mensagens para fazer o transporte de uma mala com drogas de São Paulo/SP para Maceió/AL, com destino final em Portugal, e que receberia R$ 2 mil pelo serviço. O homem não deu detalhes de quem o contratou.

