A- A+

Pernambuco Homem é preso no Cabo de Santo Agostinho por uso de notas falsas em comércio da Paraíba O acusado teria adquirido e distribuído notas falsas no comércio local de Patos

Um homem foi preso no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR), por aquisição e distribuição de notas falsas no comércio local de Patos, na Paraíba.

O preso, de 28 anos de idade, estava foragido. Natural de Gama, no Distrito Federal, o homem já tem passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, porte de drogas para consumo pessoal, estelionato.

Além de do uso de moeda falsa, o homem praticou diversos golpes com cartão de crédito, transferências via Pix e empréstimos fraudados por meio da criação de empresas fantasmas.

A operação que resultou na prisão do suspeito foi realizada no último dia 12 através da Ficco-PE e Ficco-PB. No local da apreensão, foi apreendido um celular.

O mandado de prisão preventiva, pedida por conta da continuidade na aplicação dos diversos crimes, foi expedido pela 14ª Vara Federal de Patos-PB.

O preso já passou por audiência de custódia e foi confirmada a sua prisão preventiva e, em seguida, foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, onde ficará à disposição da 14ª Vara Federal de Patos-PB.

A operação foi batizada de Fourrée, palavra francesa que significa “recheado” ou “folheado”, remontando às primeiras falsificações de dinheiro da história, que eram realizadas por meio da técnica de folheamento, em que o núcleo da moeda era preenchido com metal barato e apenas revestido com o metal precioso para se parecer com a sua contraparte verdadeira.

Ficco/PE

É composta pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Polícia Federal (PF), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SAP-PE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Confira as dicas da Polícia Federal para evitar o recebimento de notas falsas:

1. CONHEÇA BEM A NOTA VERDADEIRA: Geralmente pessoas que lidam diariamente com dinheiro, como os caixas de banco e comerciantes, sabem facilmente identificar uma nota falsa - essa experiência em manusear diariamente o dinheiro verdadeiro faz com que eles se tornem especialistas em identificar notas falsas.

2.COMERCIANTE: NÃO TENHA PRESSA NO ATENDIMENTO: Geralmente essas notas são passadas em locais de grande concentração de pessoas, feiras, lojas, supermercados, comércio ambulante, e muitas vezes a pressa do comerciante para atender um maior número de clientes faz com que ele não tome o devido cuidado em verificar a nota que está recebendo.

3-VERIFIQUE SE AS NUMERAÇÕES DAS NOTAS NÃO SÃO IGUAIS: Ao receber duas notas de igual valor verifique se as numerações não são iguais, os falsários não costumam fazer notas falsas com numeração diferente porque isso acarreta em custos com impressão por ter que mudar a matriz da impressão.

4. OBSERVE A TEXTURA DA NOTA: Outra cautela que pode ser tomada é reparar na textura do papel das notas que estão sendo recebidas, as notas falsas tendem a ser lisas, enquanto as notas verdadeiras são ásperas e possuem um alto relevo e saliência nos itens de segurança que pode ser percebido pelo tato. Sinta com os dedos o papel e a impressão.

5. OBSERVE A IMPRESSÃO DA NOTA: Nas cédulas legítimas, as tonalidades de cores são firmes – as notas falsas têm cores com pouca nitidez e costuma haver borramento das cores.

6. VERIFIQUE A MARCA DÁGUA COLOCANDO A NOTA CONTRA A LUZ:

7. NO CASO DE DÚVIDA, COMPARE A NOTA SUSPEITA COM UMA NOTA VERDADEIRA.

8. BAIXE O APP GRÁTIS “DINHEIRO BRASILEIRO” NO SEU SMARTPHONE: O aplicativo que foi desenvolvido pelo Banco Central não analisa a autenticidade da cédula, apenas ajuda a identificar, conhecer e onde se encontram os itens de segurança tais como: fio de segurança, quebra-cabeça, microimpressões, marca d’agua, número escondido e que muda de cor, alto relevo, elementos fluorescentes.

Veja também