Com ajuda de ONG dos EUA, PF prende homem por abuso sexual infantil e faz apreensões

Um homem foi preso na cidade de Primavera, Zona da Mata Sul de Pernambuco, por crimes de abuso sexual infantil nesta quarta-feira (27). A prisão foi realizada pela Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca em mais duas cidades da Zona da Mata do Estado além de Primavera: Paudalho e Xexéu.

De acordo com a investigação da operação Infância Resgatada 7, há suspeitas de que ao menos uma criança tenha sido vítima de abuso sexual por parte do detido, um homem de 29 anos natural de Escada.

A depender dos resultados das diligências e dos exames periciais, o investigado responderá pela prática dos crimes de produção, divulgação e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, além de estupro de vulnerável. Somadas, as penas podem variar de 16 a 33 anos de reclusão.

As investigações tiveram início em 2022, através de informações repassadas à Polícia Federal pelo NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), organização não governamental estadunidense que centraliza o recebimento de denúncias sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças.

Outras duas operações realizadas nesta quarta fizeram busca e apreensão em Paudalho (operação Cyber Wolf 2), na Mata Norte, e Xexéu (operação Anjo da Guarda 3), na Mata Sul.



Paudalho

Em Paudalho, foi apreendido um celular que será submetido a exame pericial, para verificar armazenamento, divulgação e venda de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil, bem como a possível prática de estupro de menor e de produção de material com esse conteúdo.

Os crimes atribuídos ao possível abusador são o armazenamento, a divulgação e a venda de conteúdo pornográfico infantil. Serão investigadas, ainda, a possível prática de estupro de vulnerável e a produção de cenas de abuso sexual infantil. Se tais crimes forem confirmados, as penas somadas podem variar de 20 a 41 anos de reclusão.



Xexéu

No endereço de Xexéu, foi realizada a apreensão de computadores, notebooks, celulares e mídias com potencial de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual de menores. Os crimes sob suspeita são o armazenamento e a divulgação de conteúdo pornográfico infantil. Será investigada também a possível prática dos crimes de estupro de vulnerável e produção de cenas de abuso sexual infantil. Caso confirmados, juntas as penas podem variar de 16 a 33 anos de reclusão.

