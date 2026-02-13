Homem é preso no Recife acusado de oferecer empréstimos falsos a idosos
Ao todo, a polícia encontrou 12 boletins de ocorrências contra o suspeito, emitidos nas cidades do Recife, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (13), no Recife, acusado de falsificar empréstimos a idosos.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito abordava as vítimas por telefone ou WhatsApp. Ele oferecia empréstimos consignados ou portabilidade com taxas mais acessíveis.
"Ao atrair a confiança das vítimas, o acusado retirava o máximo de empréstimos em nome das vítimas, transferia os valores para a sua conta e depois desaparecia com o dinheiro", explicou a corporação.
Foram identificados 12 boletins de ocorrências em seu nome. Os crimes foram cometidos nas cidades do Recife, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.
A prisão foi feita pela Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A pena para o crime de estelionato é de prisão de 1 a 5 anos, além de multa, e pode ser agravada se for cometido contra idosos ou vulneráveis.
"O acusado permanecerá à disposição da Justiça para responder pelos crimes", completou a polícia.