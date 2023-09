A- A+

BRASIL Homem é preso no Rio acusado de matar bebê de 11 meses Eliandro Lima Rocha era casado com a avó do menino, que foi quem o localizou e passou o endereço para a polícia

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (14), por policiais da 26ª DP (Todos os Santos) acusado de matar um bebê de 11 meses. Eliandro Lima Rocha, de 39 anos, teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Ele, que era casado com a avó materna da vítima, foi encontrado na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. As circunstâncias em que as agressões contra Arthur Miguel de Souza Barbosa Pinheiro ocorreram ainda são investigadas.

Em 2 de setembro, Arthur deu entrada no Hospital municipal Salgado Filho com lesões na face, na cabeça e no corpo. Três dias depois, ele foi transferido para o Hospital estadual Getúlio Vargas para passar por uma cirurgia, mas não sobreviveu.

De acordo com o delegado Felipe Santoro, Eliandro era responsável por tomar conta do menino enquanto a esposa trabalhava. Arthur ficou aos cuidados da avó materna porque a mãe dele foi presa por tráfico de drogas em Portugal. O pai também está preso no Brasil pelo mesmo crime.

Quando Arthur foi hospitalizado no Salgado Filho — onde o menino já teria sido atendido 15 dias antes também com lesões na cabeça — o suspeito deixou a casa onde morava com a criança e a esposa. A avó, então, começou a procurá-lo por conta própria. Ela localizou Eliandro na Ilha do Governador e passou o endereço para a polícia.

Após ser levado para a 26ª DP, o suspeito foi transferido para sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Médicos acionaram a polícia

Médicos que atenderam Arthur acionaram a polícia após analisarem as lesões sofrida pelo menino. Os profissionais constataram que a versão contada por Eliandro, de que a criança teria caído de um degrau de uma escada, não era compatível com os ferimentos.

Depois de ouvirem o depoimento da avó de Arthur, os policiais passaram a tratar Eliandro como principal suspeito da morte. De acordo com os agentes, havia marcas de esganadura no menino. O delegado Felipe Santoro destacou ainda o fato de a criança já ter sido hospitalizada anteriormente.

Veja também

