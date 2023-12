Homem é preso no Rio após enviar granadas pelo correio para o RS

A- A+

Um homem foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (5), após policiais federais encontrarem quatro granadas enviadas pelo correio de uma agência no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi preso quando se preparava para enviar lança-perfumes pela mesma agência.

Agentes do Núcleo de Crimes Postais da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas identificaram o homem após ele ter postado duas encomendas, na data de ontem. Cada uma das embalagens continha duas granadas, com destino a Gravataí, no Rio Grande do Sul.

Ele foi preso em flagrante no momento em que retornou para a mesma agência dos Correios com o intuito de postar outra encomenda. No entanto, nessa última vez contendo frascos do entorpecente popularmente conhecido como “lança-perfume”.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas e comércio de explosivos.

