Sex, 13 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VIOLÊNCIA

Homem é preso por agredir ex-namorada dentro de elevador de prédio do litoral de SP

Vítima relatou ter sido ameaçada e informou que possuía medida protetiva de urgência em vigor contra o agressor

Reportar Erro
Homem é preso por agredir ex-namorada dentro de elevador de prédio do litoral de SPHomem é preso por agredir ex-namorada dentro de elevador de prédio do litoral de SP - Foto: Reprodução/TV Globo

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva na noite de terça-feira, 10, no bairro Itararé, em São Vicente, litoral paulista. Ele foi flagrado agredindo a ex-namorada dentro de um elevador. O nome dele não foi revelado, desta forma, a defesa não foi localizada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, policiais militares foram acionados para atender uma denúncia envolvendo agressões contra a companheira do suspeito na última terça-feira.

Leia também

• Decreto inclui Ligue 180 no Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio

• O que fazer em casos de violência contra mulher e LGBTs no Carnaval? Saiba como procurar ajuda

• Mulher mata marido, em Olinda; ela sofria violência doméstica

No local, a vítima relatou ter sido ameaçada e informou que possuía medida protetiva de urgência em vigor contra o autor, a qual teria sido descumprida.

"Ele foi detido e encaminhado à Delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça", disse a SSP.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter