A- A+

Bomba do Hemetério Homem é preso por atear fogo e matar companheira na Zona Norte do Recife Justiça emitiu um mandado de prisão preventiva, realizada nesta sexta-feira (12)

Um homem foi preso por atear fogo no corpo de sua companheira e matá-la na Bomba do Hemetério, Zona Norte (ZN) do Recife.

A prisão, realizada nesta sexta-feira (12), foi preventiva, expedida pela 4ª Vara do Júri da Capital.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, no momento da prisão, ele estava no bairro de Casa Amarela, também na ZN.

O homem foi condenado em processo criminal pela prática de homicídio qualificado no contexto da lei Maria da Penha.

Leia também • Comerciantes querem entender descoberta de ossos humanos no Mercado de São José

A vítima, Danielle Priscila Mélo da Silva, de 36 anos, foi morta no dia 25 de janeiro deste ano, dentro da casa onde residia.

No momento em que ateou fogo na vítima, o capturado também foi atingido. Os dois foram socorridos para uma unidade hospitalar, mas a mulher não sobreviveu.

Veja também

Trump Trump "quer levar os EUA de volta a 1800" no tema do aborto, diz Harris