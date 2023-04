Homem é preso por conta de comentários homofóbicos e postura violenta no Parque das Graças

A- A+

Foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Paulo Roberto Leitão, de 59 anos, por ter adotado uma postura violenta e feito comentários de cunho homofóbico nesta quarta-feira (26), no Parque das Graças, no Recife. No mesmo dia do episódio um boletim de ocorrência foi aberto contra ele na Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande. A data da audiência de custódia em que ele será submetida não foi divulgada.

O crime foi classificado como "racismo por homofobia" e cometido contra duas mulheres, uma de 29 e outra de 36 anos, segundo informou a PCPE, que também garantiu que um inquérito foi aberto para "apurar todos os fatos".

Pedindo para não ter a identidade revelada, uma mulher que foi até a delegacia afirmou que um grupo de adolescentes usava os brinquedos do parque para filmar coreografias, quando Paulo Roberto Leitão começou a gritar com os adolescentes e os ameaçar com um cachorro.



Na sequência, ele viu um casal homoafetivo se abraçando no grupo de mães que monitoravam seus filhos brincando no parque e fez um comentário homofóbico.



“Uma mãe que estava comigo abraçou a companheira, foi quando ele disse que 'agora gays acham que podem tudo, porque eu estou defendendo vocês, e vocês estão defendendo essa put*#@*”, alegou a mulher.

Abaixo, confira a nota da PCPE sobre o caso

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio da Ceplanc, a prisão em flagrante de um homem de 59 anos, pelo crime de racismo por homofobia, contra duas mulheres, de 36 e 29 anos. O fato aconteceu na noite de ontem (26), no bairro das Graças, no Recife. Foi instaurado um inquérito policial para apurar todos os fatos. As diligências já foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação”, trouxe a corporação, via nota.



