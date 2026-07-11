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CONTRABANDO Homem é preso por contrabando de canetas emagrecedoras no Rio de Janeiro Policia Federal apreendeu medicamento irregular no Aeroporto do Galeão

Um homem foi preso em flagrante por contrabando de medicamentos irregulares no Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galeão, Zona Norte do Rio.

O suspeito, de 20 anos, desembarcou no terminal em um voo vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, quando a Polícia Federal encontrou 40 ampolas de canetas de emagrecimento, sem autorização regular, em sua mala despachada.

O jovem estava em conexão na capital fluminense, com destino a Palmas, no Tocantins, quando foi preso durante fiscalização de rotina.

Na bagagem, os policiais federais encontraram os frascos com Tirzepatida, principal ativo do Mounjaro. A substância serve para tratar pessoas com diabetes tipo 2, obesidade ou problemas de saúde relacionados ao peso.

Ao ser questionado pela Polícia Federal sobre a origem dos remédios, o homem não apresentou a documentação exigida para a importação regular do produto, o que resultou em sua prisão em flagrante.

Segundo a PF, o jovem vai responder pelos crimes de "contrabando e importação irregular de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente, conduta que configura crime hediondo devido ao risco à saúde pública".

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