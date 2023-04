A- A+

Afogados da Ingazeira Homem é preso por crueldade contra animais após jogar cachorro na correnteza de um riacho no Sertão A prisão aconteceu na segunda-feira (17)

Um homem de 45 anos foi preso após arremessar um cachorro na correnteza de um riacho na cidade de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco.

A prisão aconteceu na segunda-feira (17), depois que um vídeo com imagens do momento da ação ganhou repercussão e foi alvo de denúncia. O material ajudou na identificação do suspeito.

O homem, que não teve o nome divulgado, e o animal estavam em uma ponte que liga Afogados da Ingazeira ao município de Carnaíba, também no Sertão.

Em um determinado momento, o suspeito, que aparece no vídeo usando bermuda verde e bota branca, segura o animal e joga ele no Riacho do Curral Velho. O cachorro é arrastado pela correnteza.

As imagens foram feitas por um motorista que passava pelo local e gravava a estrutura da ponte, que foi danificada após fortes chuvas. Outras pessoas que estavam na área também aparecem no vídeo.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante por crueldade contra animais e levado para a delegacia da cidade.

