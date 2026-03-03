A- A+

Rio de Janeiro Homem é preso por obrigar menina de 15 anos a fazer sexo sob ameaça de ter vídeos íntimos divulgados Romulo de Almeida Braz, de 23 anos, foi preso em flagrante após ligar para a menor enquanto ela estava fazendo registro na delegacia

A Polícia Civil do Rio prendeu um homem em flagrante pelos crimes de tentativa de estupro e armazenamento de vídeo de cenas de sexo com menores nesta terça-feira (3). De acordo com a polícia, Romulo de Almeida Braz, 23 anos, estaria obrigando a vítima, de 15 anos, a praticar sexo não consensual sob a ameaça de divulgação de vídeos íntimos nas redes sociais.

A prisão foi feita policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos). A Polícia Civil informou que a jovem se sentiu encorajada a denunciar o crime após tomar conhecimento do caso de estupro coletivo em Copacabana.

A jovem procurou a polícia nesta terça-feira. Aos policiais, ela contou que passou a ser vítima de uma "rede de criminosos" após ter um vídeo vazado. Segundo ela, eles alternavam na realização de ameaças de divulgação do vídeo e a obrigavam a praticar sexo não consensual.

A polícia informou que, enquanto a vítima ainda prestava declaração em sede policial, um dos criminosos entrou em contato com exigindo que ela fizesse sexo para que ele não divulgasse suas imagens. Ele ainda disse que já se encontrava nas proximidades da residência dela.

Em desespero, ela disse aos agentes que já havia sido violentada outras duas vezes pelo mesmo homem e que os episódios de estupro teriam ocorrido na sua própria residência.

Os policiais civis foram até o local e prenderam o homem a cerca de 50 metros da residência da vítima. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de estupro e armazenamento de vídeo de cenas de sexo com menores. Braz também foi indiciado pelos dois crimes de estupro.

A Polícia Civil informou que Braz é reincidente nos crimes de estupro e armazenamento de cenas de sexo com menores. Ele tem nove anotações criminais. As investigações continuam para identificação e localização dos demais criminosos envolvidos no estupro da menor.

